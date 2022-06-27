В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 12 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом 27 июня сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекшие сутки от COVID-19 вылечились 6 человек, никто не скончался.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 793 176 человек, 9 717 - скончались, 783 298 - вылечились, 161 - продолжает лечение.

В стране проведено 6 956 005 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 1 541).