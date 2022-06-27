https://news.day.az/society/1474343.html В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 12 человек - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 12 человек - ФОТО
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом 27 июня сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекшие сутки от COVID-19 вылечились 6 человек, никто не скончался.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 793 176 человек, 9 717 - скончались, 783 298 - вылечились, 161 - продолжает лечение.
В стране проведено 6 956 005 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 1 541).
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