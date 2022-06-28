Град в Гедабее нанес ущерб сельскому хозяйству
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Сильному ливню в Гедабее последовал град.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, минувшим вечером на центр и отдаленные села района обрушился град диаметром 3-5 см.

Град нанес ущерб сельскому хозяйству. Кроме того, некоторые автомобили были серьезно повреждены.