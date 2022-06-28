https://news.day.az/society/1474399.html Пожар в доме в Уджаре - ФОТО
Пожар в доме в Уджаре - ФОТО
В Уджаре на улице Василя Захидова сгорел частный жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание произошло в трехкомнатном доме, принадлежащем Фатме Мамедовой (1950 г.р.). Так как хозяйка проживает в Баку, о случившемся пожарным сообщили соседи.
В результате сгорела одна комната и вещи в ней, остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.
Сообщается, что в доме были разбиты стекла, а в комнатах разбросаны вещи. По предварительной версии, воры устроили пожар для сокрытия следов преступления.
По данному факту ведется расследование.
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