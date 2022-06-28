Пожар в доме в Уджаре

В Уджаре на улице Василя Захидова сгорел частный жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание произошло в трехкомнатном доме, принадлежащем Фатме Мамедовой (1950 г.р.). Так как хозяйка проживает в Баку, о случившемся пожарным сообщили соседи.

В результате сгорела одна комната и вещи в ней, остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.

Сообщается, что в доме были разбиты стекла, а в комнатах разбросаны вещи. По предварительной версии, воры устроили пожар для сокрытия следов преступления.

По данному факту ведется расследование.