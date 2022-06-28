Сахиль Бабаев о привлечении ветеранов войны к активным мероприятиям по трудоустройству

Мы хотим привлечь больше ветеранов войны к активным мероприятиям по трудоустройству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения изменений в госбюджет-2022 на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, два года назад сумма соцвыплаты ветеранам войны была увеличена более чем на 50 процентов и достигла 80 манатов.

"Думаю, что этот вопрос будет рассматриваться в качестве постоянной части реформ в сфере социальных выплат. Мы хотим привлечь больше ветеранов войны к активным мероприятиям по трудоустройству, потому что подавляющее большинство из них - это молодежь и люди трудоспособного возраста", - сказал Бабаев.