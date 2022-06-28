В Азербайджане задержаны 32 наркоторговца

В ходе операций, проведенных за последние 25 дней в столице и регионах сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны 32 члена организованной преступной группы, привлекающей граждан к наркокурьерству через соцсети, и осуществляющих онлайн-продажу наркотических веществ.

Как сообщили Day.Az в МВД, у этих лиц было изъято 90 кг наркотических средств и психотропных веществ, 2 815 психотропных таблеток и 75 выращенных культивированным способом кустов конопли.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана, в отношении каждого из задержанных лиц решением судов была избрана мера пресечения в виде ареста, поскольку они признались в том, что занимались незаконным оборотом наркотиков.