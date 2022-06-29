https://news.day.az/society/1474812.html Сегодня первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж
Сегодня первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж
Днем 29 июня первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж.
Об этом сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
По его данным, в первую группу входят 180 паломников.
Отметим, что Азербайджану для паломничества предоставлена квота в 680 человек.
Паломники отправятся в хадж 29-30 июня и 1-2 июля, а вернутся - 19-20 июля.
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