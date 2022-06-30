Какой будет погода в первый день июля?

Обнародован прогноз погоды на 1 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 30-34° тепла. В Баку ночью 21-23° тепла, днем - 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 18-23° тепла.