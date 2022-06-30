Названо число зарегистрированных в Азербайджане браков

За шесть месяцев 2022 года число зарегистрированных браков в Азербайджане выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на более чем 20 процентов, достигнув 28 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции.

Было отмечено, что за отчетный период количество разводов сократилось на 11 процентов. Показатель рождаемости увеличился, достигнув примерно 60 000. Смертность снизилась до 15 процентов.