В Азербайджане состоялся очередной летний лагерь под названием «Вернем зубров в нашу природу!»

27-29 июня состоялся очередной экологический летний лагерь под названием "Вернем зубров в нашу природу!" по просвещению и развитию молодежи по программе "Реинтродукция зубров в Азербайджане", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает в четверг Day.Az, в лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, министерством образования и представительством в Азербайджане Всемирного Фонда охраны природы (WWF) при поддержке Исполнительной власти Габалинского района, приняли участие около 60 школьников из Габалинского района.

Главная цель летнего лагеря "Вернем зубров в нашу природу!" заключается в информировании молодежи о важном значении реинтродукции и защиты зубров, их просвещения в сфере охраны окружающей среды, формировании чувства любви к природе, заботы о ней.

В первый день лагеря школьники приняли участие в презентациях об особенностях существования зубров, территории их обитания в нашей стране, работе по возвращению этих животных в нашу природу, а также семинарах о факторах, ставших причиной уничтожения популяции зубров, в том числе различных конкурсах на тематику экологии и биоразнообразия.

Во второй день лагеря состоялась экскурсия участников в Шагдагский национальный парк.

Здесь школьники ознакомились с богатым биологическим разнообразием парка, понаблюдали за зубрами, доставленными в Азербайджан в рамках программы реинтродукции. Они были проинформированы об успешной адаптации зубров, этапах проекта. Кроме того, школьники приняли участие в тренингах по определению следов животных, видов растений, изготовлению карты местности, организации ночлега в лесу, соблюдении правил безопасности. В последний день лагеря состоялись ролевые игры между командами, обсуждения вопросов защиты редких животных. В заключение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что в рамках программы реинтродукции кавказских зубров в азербайджанскую природу Общественное объединение IDEA совместно с партнерами по проекту - Министерством экологии и природных ресурсов и представительством WWF в Азербайджане приняло меры по охране и просвещению. В рамках проекта в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка были выпущены 12 голов зубров, а в 2020 году - пять голов зубров из Европы. Естественный прирост зубров, привезенных в нашу страну, свидетельствует об успешном завершении периода их адаптации.

Лагеря на тему охраны окружающей среды и биоразнообразия по инициативе Общественного объединения IDEA регулярно проводятся с 2014 года. Они организуются в регионах обитания соответствующей фауны для местных школьников. В трехдневных лагерях, организованных за минувшие годы в летние месяцы в Масаллинском, Лерикском, Сальянском, Гахском, Габалинском и Исмаиллинском районах, приняли участие до 600 школьников.