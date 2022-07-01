В Турции открылся парк "Карабах"

В Батмане состоялось открытие парка "Карабах", символизирующего братство Азербайджана и Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На церемонии открытия парка "Карабах" вице-мэр Экрем Каналп отметил, что он счастлив в связи со сдачей парка в распоряжение граждан.

Отметив, что это возможность еще раз подчеркнуть глубокое братство между Турцией и Азербайджаном, Каналп сказал: "Когда мы создаем что-то с нашими азербайджанскими братьями, выигрывают и Азербайджан, и Турция, и Батмен. Этот парк является символом. Этот парк является примером братства и любви Турции и Азербайджана. Да здравствуют Турецкая Республика и Азербайджанская Республика".

Ректор Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности проф. Мустафа Бабанлы выразил удовлетворение открытием парка.

Бабанлы сказал: "Мы сражались за освобождение нашего Карабаха, как кулак в борьбе за каждый кусок нашей Родины. Мы стали свидетелями того, что Турция стоит за Азербайджаном и возводит братство на вершину. Открытие парка "Карабах" в Батмане лучший пример братства и дружбы".

Церемония открытия завершилось сольным концертом азербайджанской певицы Азерин.