В Азербайджане государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения способствует развитию медицины

Платформа государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и бизнеса - одна из перспективных отраслей для дальнейшего развития медицины.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на конференции на тему "Бизнес-перспективы в сфере здравоохранения".

По его словам, сектор частной медицины в Азербайджане стремительно растет и развивается.

"В Азербайджане в этой сфере действует порядка 1,4 тысячи бизнес- субъектов. Росту их числа способствовала государственная поддержка частного сектора", - сказал Мусаев.

Министр подчеркнул, что частный сектор также способствует развитию образования в сфере медицины.

"Сегодня большинство наших выпускников медицинских вузов работают в частных клиниках. Для обеспечения качества предоставляемых медицинских услуг, конечно же, со стороны государства осуществляется соответствующий контроль", - отметил Мусаев.