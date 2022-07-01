Какой погоды ждать в субботу?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 32-37, в горах - 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.