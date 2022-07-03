https://news.day.az/society/1475966.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане за последние сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, вылечились 24 человека, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 793 371 случай заражения коронавирусной инфекцией, 783 442 человека вылечились, 9 717 - скончались, число активных больных составляет 212.
За последние сутки в стране проведены 2 117 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 970 953.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре