В Баку столкнулись две машины,
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В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на шоссе Бильгя-Маштага.

Так, автомобиль Toyota Prius под управлением Мамедли Расула Али оглы, 1999 года рождения, врезался в стоящий на обочине автомобиль Mercedes.

Во время аварии водитель Р.У Мамедли получил перелом ноги.

Пассажир автомобиля-такси Toyota Prius, Закиева Фируза Сабзали гызы, 1955 года рождения, скончалась на месте происшествия.

В Сабунчинском районном управлении полиции назначена автотехническая экспертиза.