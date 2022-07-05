https://news.day.az/society/1476358.html В Баку столкнулись две машины, есть погибший и пострадавший
В Баку столкнулись две машины, есть погибший и пострадавший
В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на шоссе Бильгя-Маштага.
Так, автомобиль Toyota Prius под управлением Мамедли Расула Али оглы, 1999 года рождения, врезался в стоящий на обочине автомобиль Mercedes.
Во время аварии водитель Р.У Мамедли получил перелом ноги.
Пассажир автомобиля-такси Toyota Prius, Закиева Фируза Сабзали гызы, 1955 года рождения, скончалась на месте происшествия.
В Сабунчинском районном управлении полиции назначена автотехническая экспертиза.
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