"Восточный базар" в Баку заработал после реставрации

В Баку после реставрации заработал "Восточный базар". Впервые комплекс открыли 40 лет назад, его создавали архитекторы Урузмаг Ревазов и Павел Яриновский. После распада Советского Союза объект пришел в запустение. Чем сейчас торгуют, и как выглядит базар, узнала корреспондент "МИР 24" Хаяла Юсибзаде, передает Day.Az.

"Восточный базар" вновь встречает посетителей, почти восемь десятков кафе и магазинов. Вот чайхана, где подают самый любимый напиток азербайджанцев с разноцветным сахаром, рядом бутик пряностей и мастерские, в которых можно посмотреть на работу художников и купить национальные изделия.

"Объединить известных мастеров страны под одним куполом - дело не из легких. У каждого свои капризы и характер. Но я им сказала: "Это станет возрождением национальных ремесел. И вы сможете стать частью этого большого и благородного дела". Но, конечно, были и исключения", - отметила арт-менеджер проекта "Восточный базар" Ирада Амирасланова.

Профессиональный ковроткач Эльдар Гаджиев откликнулся на приглашение сразу. Говорит, работать в прохладе под шум воды, когда рядом почитатели твоего творчества, куда приятнее, чем в закрытой мастерской.

"Это бывает очень интересно. Люди смотрят, как я работаю, как начинается ковер. Я же на миллиметровке работаю", - сказал Гаджиев

Такие ковры заказчики ждут по несколько месяцев. А приобрести, например, керамическую тарелку с авторским орнаментом можно сразу после изготовления. Или косметику, которую делают из натуральных компонентов с учетом требований покупателя.

"Моя фишка в том, что я учитываю наш климат, генетику. Например, живущему в России я не могу предложить то же мыло, что и азербайджанцу. Также прежде спрашиваю о перенесенных заболеваниях", - объяснила косметолог-мыловар Гюнай Мамедбейли.

На "Восточный базар" нельзя забежать на минуту. Улицы, соединенные 16 куполами, предполагают неспешные прогулки. После почти четырех лет реставрации комплекс стал более современным, но изначальную задумку его создателей сохранили.

"Одной из основных задач было сохранение первоначальной концепции и специальных элементов. При реконструкции комплекса были максимально использованы местные материалы, а также уделено особое внимание внедрению современных технологий и оборудования", - заявил менеджер торгового комплекса "Восточный базар" Фуад Ибрагимов.

Как выглядит обновленный "Восточный базар", проверили глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Когда реставрацию только планировали, президент поставил задачу: комплекс должен отражать национальную культуру азербайджанского народа. В 2001 году постановлением кабинета министров "Восточный базар" был включен в список недвижимых памятников истории и культуры страны.

Проект "Восточного базара" - первый в истории Азербайджана - стал номинантом архитектурной премии "Ага Хан", крупнейшей архитектурной награды на Востоке, учрежденной в 1977 году.