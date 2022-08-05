Массовые проверки в аптеках Азербайджана
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Обнародованы результаты плановых проверок в аптеках.

Об этом сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы.

Отмечено, что в прошлом месяце были осуществлены проверки в 35 предприятиях, незарегистрированных и продаваемых без сертификата лекарств не обнаружено.

По итогам проверок составлено 9 протоколов.