https://news.day.az/society/1484848.html Массовые проверки в аптеках Азербайджана
Массовые проверки в аптеках Азербайджана
Обнародованы результаты плановых проверок в аптеках.
Об этом сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы.
Отмечено, что в прошлом месяце были осуществлены проверки в 35 предприятиях, незарегистрированных и продаваемых без сертификата лекарств не обнаружено.
По итогам проверок составлено 9 протоколов.
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