Азербайджанский солдат трагически погиб в Лачине

5 августа в Лачинском районе при выполнении служебного боевого задания на труднопроходимой местности обломок, оторвавшийся от скалы, упал на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской Армии солдата Худиева Самира Самед оглу и солдата Алиева Таира Чингиз оглу.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

Сообщается, что С.Худиев скончался на месте от полученных травм, состояние Т.Алиева оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.