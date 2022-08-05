https://news.day.az/society/1484889.html Азербайджанский солдат трагически погиб в Лачине
Азербайджанский солдат трагически погиб в Лачине
5 августа в Лачинском районе при выполнении служебного боевого задания на труднопроходимой местности обломок, оторвавшийся от скалы, упал на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской Армии солдата Худиева Самира Самед оглу и солдата Алиева Таира Чингиз оглу.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Сообщается, что С.Худиев скончался на месте от полученных травм, состояние Т.Алиева оценивается как тяжелое.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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