Граждан Азербайджана предупредили о кибератаках

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупредила граждан о кибератаках, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Согласно полученным данным, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов нашей страны. Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности круглосуточно контролирует этот вопрос и успешно предотвращает продолжающиеся с 3 мая этого года DDOS-атаки и другие типы кибератак на государственные информационные ресурсы. Центр призывает администраторов государственных и негосударственных информационных ресурсов, а также наших граждан быть осторожными и бдительными, в том числе в отношении фишинг-атак", - отмечается в сообщении.