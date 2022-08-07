https://news.day.az/society/1485267.html Пассажирский автобус попал в аварию в Азербайджане
Пассажирский автобус попал в аварию в Азербайджане
Сегодня в 08:20 на трассе Баку-Алят-Газах (в районе АЗС) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса №164 (99-XZ-173 DQN).
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
По информации, предоставленной перевозчиком ООО "BMH", авария произошла из-за того, что легковой автомобиль не уступил дорогу автобусу при выезде с АЗС на трассу.
При аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал.
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