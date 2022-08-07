Пассажирский автобус попал в аварию в Азербайджане

Сегодня в 08:20 на трассе Баку-Алят-Газах (в районе АЗС) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса №164 (99-XZ-173 DQN).

Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.

По информации, предоставленной перевозчиком ООО "BMH", авария произошла из-за того, что легковой автомобиль не уступил дорогу автобусу при выезде с АЗС на трассу.

При аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал.