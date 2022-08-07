Участница лагеря получила в Шуше бесценный подарок

Участница III Летнего лагеря диаспорской молодежи из Венгрии Миргюнай Байрамова поделилась впечатлениями о подарке, полученном в древней Шуше.

Как передает Day.Az, в интервью Diaspor TV наша молодая соотечественница подчеркнула, что никогда не забудет панельного заседания на тему "Вершина гордости": "Это была одна из лучших и важных для нас встреч. На ней присутствовали секретные герои азербайджанской армии - группа членов "морских котиков". Мы знаем их со второй Карабахской войны. Много слышали о том, насколько большой силой они являются и какой страх наводят на врага".

Отметив, что до летнего лагеря видела наших рыцарей лишь на видео, Миргюнай Байрамова сказала, что была очень взволнована, увидев офицеров "Морских котиков" там, где проводилось заседание: "Не могла поверить своим глазам. Мы познакомились с ними, послушали их интересные истории, получили ответы на свои вопросы. Ждала окончания панельного заседания, чтобы лично поблагодарить наших рыцарей".

Наша молодая соотечественница сказала, что один из наших рыцарей в звании майора подарил ей эмблему со своей формы, что стало неожиданностью: "Он отметил, что в ходе моего выступления на мероприятии чувствовалось, что я имею представление о "морских котиках", что питаю к этим силам большую симпатию. Я потеряла дар речи от радости. Это была большая гордость для меня. Я прикрепила эмблему к груди, отдала честь нашим героям и сфотографировалась с ними. По возвращении в Венгрию прикреплю эмблему к своей доске. Всегда буду помнить нашу встречу и молиться за них".