https://news.day.az/society/1485355.html Арестован известный азербайджанский брокер - ФОТО
Арестован известный азербайджанский брокер - ФОТО
Арестован известный брокер Абульфаз Меликов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Абульфаз Меликов был задержан в рамках продолжающегося уголовного дела в Службе Государственной Безопасности в отношении высокопоставленных должностных лиц Государственного Таможенного Комитета.
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей в государственный бюджет в крупном размере на миллионы манатов, а также в служебном подлоге.
В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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