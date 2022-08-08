Задержаны водители, управлявшие грузовиками без госномеров

Задержаны водители грузовых автомобилей, нарушившие правила перевозки грузов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Было отмечено, что водители грузовых автомобилей КАМАЗ Сахавет Гурбанов и Мирдамат Гурбанлы были задержаны сотрудниками полка дорожно-патрульной службы ГУГДП за нарушение правил перевозки грузов. Они скрыли государственные регистрационные знаки транспортных средств.

В ходе расследования также было установлено, что водители не имели права управлять указанными транспортными средствами.

В отношении водителей были приняты соответствующие меры.