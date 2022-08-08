В Баку в тоннеле перевернулся “Prado”

Сегодня утром в Сабунчинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в тоннеле на дороге Новханы-Бильгях, проходящей через Пиршаги, перевернулся автомобиль марки "Toyota Prado".

На скользкой дороге после дождя водитель потерял управление и врезавшись в стену туннеля перевернулся.

Сообщается, что в результате инцидента серьезно пострадал водитель.