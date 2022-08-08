https://news.day.az/society/1485459.html В Баку в тоннеле перевернулся “Prado”
В Баку в тоннеле перевернулся “Prado”
Сегодня утром в Сабунчинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в тоннеле на дороге Новханы-Бильгях, проходящей через Пиршаги, перевернулся автомобиль марки "Toyota Prado".
На скользкой дороге после дождя водитель потерял управление и врезавшись в стену туннеля перевернулся.
Сообщается, что в результате инцидента серьезно пострадал водитель.
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