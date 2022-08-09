В Масаллы спасли упавшего в колодец несовершеннолетнего

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в селе Онджагала Масаллинского района несовершеннолетний ребенок упав в колодец, оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы. Соблюдая правила безопасности, пожарные извлекли несовершеннолетнего из колодца глубиной около 10 метров.