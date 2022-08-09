https://news.day.az/society/1485655.html В Баку пешеходы избили сбившего их водителя
В Баку пешеходы избили сбившего их водителя
В Бинагадинском районе Баку пешеходы избили водителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории поселка Сулутепе.
Гулузаде Эльгюн Эвез оглу 1994 года рождения и его отец Эвез Гулузаде 1968 года рождения, были сбиты автомобилем при попытке пересечения проезжей части. Пострадавшие вступили в драку с водителем автомобиля. Оба пешехода госпитализированы в Клинический медицинский центр с различными травмами.
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