В Баку пешеходы избили сбившего их водителя

В Бинагадинском районе Баку пешеходы избили водителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории поселка Сулутепе.

Гулузаде Эльгюн Эвез оглу 1994 года рождения и его отец Эвез Гулузаде 1968 года рождения, были сбиты автомобилем при попытке пересечения проезжей части. Пострадавшие вступили в драку с водителем автомобиля. Оба пешехода госпитализированы в Клинический медицинский центр с различными травмами.