В Азербайджане уволили двух должностных лиц
Начальник участка эксплуатации тепловых сетей №7 города Баку и начальник теплосети ОАО Azəristiliktəchizat города Гянджа освобождены от занимаемых должностей.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном ОАО.
В сообщении отмечается, что причиной увольнения стало ненадлежащее выполнение ими мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022/2023.
Кроме того, объявлен выговор с последним предупреждением четырем сотрудникам ОАО.
"Руководителям соответствующих эксплуатационных участков тепловых сетей поручено провести мониторинг учреждений образования и здравоохранения, а также жилых домов, входящих в зоны обслуживания, выявить имеющиеся недостатки, принять меры для их устранения организациями, на балансе которых имеются указанные объекты", - говорится в сообщении ведомства.
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