В Азербайджане уволили двух должностных лиц

Начальник участка эксплуатации тепловых сетей №7 города Баку и начальник теплосети ОАО Azəristiliktəchizat города Гянджа освобождены от занимаемых должностей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном ОАО.

В сообщении отмечается, что причиной увольнения стало ненадлежащее выполнение ими мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022/2023.

Кроме того, объявлен выговор с последним предупреждением четырем сотрудникам ОАО.

"Руководителям соответствующих эксплуатационных участков тепловых сетей поручено провести мониторинг учреждений образования и здравоохранения, а также жилых домов, входящих в зоны обслуживания, выявить имеющиеся недостатки, принять меры для их устранения организациями, на балансе которых имеются указанные объекты", - говорится в сообщении ведомства.