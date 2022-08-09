Стало известно о состоянии отравившихся в Агдаме медработников

Сегодня 12 сотрудников Агдамской центральной районной больницы были госпитализированы с диагнозом "отравление".

Об этом Day.Az сообщили в TƏBIB. Сообщается, что состояние каждого из них оценивается как стабильное.

В настоящее время лечение продолжается, они находятся под контролем врачей. Причина отравления расследуется.