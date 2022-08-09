https://news.day.az/society/1485817.html Стало известно о состоянии отравившихся в Агдаме медработников - ФОТО
Стало известно о состоянии отравившихся в Агдаме медработников - ФОТО
Сегодня 12 сотрудников Агдамской центральной районной больницы были госпитализированы с диагнозом "отравление".
Об этом Day.Az сообщили в TƏBIB. Сообщается, что состояние каждого из них оценивается как стабильное.
В настоящее время лечение продолжается, они находятся под контролем врачей. Причина отравления расследуется.
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