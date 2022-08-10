Изменен статус Азербайджанского университета туризма и менеджмента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в соответствующем постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно постановлению, Азербайджанский университет туризма и менеджмента в статусе публичного лица юридического права в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджана будет реорганизован.

Также утвержден новый устав университета.