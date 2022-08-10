https://news.day.az/society/1485939.html Изменен статус Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Изменен статус Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Изменен статус Азербайджанского университета туризма и менеджмента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в соответствующем постановлении Кабинета министров Азербайджана.
Согласно постановлению, Азербайджанский университет туризма и менеджмента в статусе публичного лица юридического права в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджана будет реорганизован.
Также утвержден новый устав университета.
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