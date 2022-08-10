https://news.day.az/society/1486040.html Вниманию желающих работать учителем
Вниманию желающих работать учителем
Результаты этапа выбора вакансий конкурса по набору учителей на 2022/2023 учебный год отправлены на личные страницы кандидатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
Отмечается, что 5 234 кандидата успешно прошли этап выбора вакансий, состоявшийся 4-8 августа, и получили право перейти на этап собеседования.
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