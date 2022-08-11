В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 488 случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 803 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 685 человек вылечились, 9 768 - скончались, число активных больных составляет 3 192.