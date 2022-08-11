https://news.day.az/society/1486383.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 488 случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 803 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 685 человек вылечились, 9 768 - скончались, число активных больных составляет 3 192.
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