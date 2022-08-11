Утвержден учебный план дошкольных групп

Занятия в дошкольных группах начинаются 1 октября и заканчиваются 31 мая следующего года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в приказе Министерства науки и образования об утверждении учебного плана на 2022/2023 учебный год для подготовительных групп, созданных в государственных общеобразовательных учреждениях.

Учебный год делится на два полугодия: I полугодие: с 1 октября - по 26 января; II полугодие - с 1 февраля по 31 мая.

Определены и дни каникул в течение учебного года. Осенние каникулы с 16 по 20 ноября (5 дней); зимние - с 27 по 31 января (5 дней); дополнительные - с 1 по 5 мая (5 дней).