Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 13 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-33-38° тепла.

В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.