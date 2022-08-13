В Баку сносят жилой дом

В Низаминском районе Баку начался снос еще одного жилого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здание расположено по адресу: улица Рустама Рустамова, 88-98.

Отметим, что одно из зданий по этому адресу уже было снесено несколько месяцев назад. Предусматривается поэтапный снос 11 домов на территории. На начальном этапе ожидается снос пяти, а на следующем - шести зданий.