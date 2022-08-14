Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, юго-восточный ветер, сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-37, в Баку ночью - 25-27, днем - 36-38 градусов тепла.

Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, а на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.