https://news.day.az/society/1487038.html Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах? - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах? - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, юго-восточный ветер, сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-37, в Баку ночью - 25-27, днем - 36-38 градусов тепла.
Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, а на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.
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