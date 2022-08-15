Генпрокуратура о выдаче свидетельства о смерти еще живому человеку

Генеральная прокуратура распространила информацию в связи с тем, что некоторые СМИ и соцсети разместили публикацию о том, что проживающему в РФ Зейналову Абилю Гаджибаба оглу было выдано свидетельство о смерти, несмотря на то, что он жив, поэтому он не может приехать в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, выяснилось, что суд Губинского района 9 сентября 2011 года вынес решение об объявлении скончавшимся в связи с пропажей без вести жителя села Рустов Губинского района Абиля Зейналова, 1955 г.р., на основании чего районный отдел регистрации составил акт о его смерти.

В настоящее время в прокуратуре Губинского района проводится расследование для установления достоверности и законности архивных и других документов, ставших основанием для решения суда.

Общественность будет проинформирована о его результатах.