https://news.day.az/society/1487460.html В Хачмазе начался пожар в лесном массиве
В Хачмазе начался пожар в лесном массиве
В Хачмазском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Мирзамед.
Инцидент произошел на площади около 6 гектаров, где выращивалось зерно, и на территории, принадлежащей лесному хозяйству.
К тушению пожара были привлечены пожарные машины и живая сила Хачмазского Государственного пожарного подразделения.
Работы по тушению пожара продолжаются.
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