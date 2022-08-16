В Хачмазе начался пожар в лесном массиве

В Хачмазском районе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Мирзамед.

Инцидент произошел на площади около 6 гектаров, где выращивалось зерно, и на территории, принадлежащей лесному хозяйству.

К тушению пожара были привлечены пожарные машины и живая сила Хачмазского Государственного пожарного подразделения.

Работы по тушению пожара продолжаются.