Названо число плановых мест для приема в вузы Азербайджана на этот год

В этом году для приема в вузы Азербайджана выделены 51 881 плановое место.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом процесса выбора специальностей в вузы.

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