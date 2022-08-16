https://news.day.az/society/1487563.html Названо число плановых мест для приема в вузы Азербайджана на этот год
Названо число плановых мест для приема в вузы Азербайджана на этот год
В этом году для приема в вузы Азербайджана выделены 51 881 плановое место.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом процесса выбора специальностей в вузы.
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