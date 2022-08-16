https://news.day.az/society/1487612.html В тушении пожара в Шабранском районе задействован самолет-амфибия
В тушении пожара в Шабранском районе задействован самолет-амфибия
В Шабранском районе продолжаются меры по тушению лесных пожаров.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в настоящее время в районном селе Зорхамы в тушении пожара на территории, где дует сильный ветер, задействован самолет-амфибия BE 200 ÇS авиационного отряда министерства.
Отметим, что в тушении пожаров, вспыхнувших вчера в Шабранском районе с полудня, принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, Северного регионального центра МЧС, а также вертолет авиационного отряда министерства.
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