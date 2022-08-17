Члены Национальной превентивной группы посетили осужденных в Азербайджане граждан Армении
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По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток продолжают посещать места временного содержания без предварительного уведомления.

Как сообщили Day.Az в среду в Аппарате омбудсмена, целью очередного мероприятия, организованного в соответствии с Факультативным протоколом Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и Конституционным законом "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", было изучение условий содержания и обращения в учреждении, состояния обеспечения прав содержащихся лиц.

В ходе посещения, в котором также принял участие врач-член НПГ, были приняты также граждане Армении, осужденные за преступления, совершенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных операций в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

В ходе бесед, проведенных в рамках конфиденциальных приемов, было установлено, что для каждого осужденного обеспечиваются телефонная связь, переписка, контакты с членами семьи, возможности доступа к информации (телевидение, издания), медицинское обслуживание. Принятыми лицами жалоб на условия содержания и обращение не предъявлялось.

В ходе посещения было отмечено обращение с этими лицами в соответствии с нормами международного права, обеспечение их прав, в том числе необходимых медицинских и психологических услуг.