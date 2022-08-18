https://news.day.az/society/1488038.html За незаконную продажу билетов на матчи УЕФА приняты меры в отношении еще 22 лиц
За незаконную продажу билетов на матчи УЕФА приняты меры в отношении еще 22 лиц
В этом году Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения оказало социально-бытовые услуги на дому 6020 одиноким лицам и лицам с инвалидностью.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.
Как говорится в информации, из них 4 тыс - это пожилые лица в возрасте 70 и старше лет.
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