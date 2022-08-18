За незаконную продажу билетов на матчи УЕФА приняты меры в отношении еще 22 лиц

В этом году Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения оказало социально-бытовые услуги на дому 6020 одиноким лицам и лицам с инвалидностью.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.

Как говорится в информации, из них 4 тыс - это пожилые лица в возрасте 70 и старше лет.