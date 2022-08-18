Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 545 случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 7 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 793 747 человек вылечились, 9 784 скончались, число активных больных - 3 486.

За прошедшие сутки проведено 3 802 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 110 178 тестов.