В Баку загорелся пассажирский автобус
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В столице загорелся пассажирский автобус.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Сабунчинском районе города Баку загорелась задняя шина пассажирского автобуса марки Daewoo, передает Day.Az

Остальная часть автобуса была защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.