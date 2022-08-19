https://news.day.az/society/1488266.html В Баку загорелся пассажирский автобус
В Баку загорелся пассажирский автобус
В столице загорелся пассажирский автобус.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Сабунчинском районе города Баку загорелась задняя шина пассажирского автобуса марки Daewoo, передает Day.Az
Остальная часть автобуса была защищена от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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