Виновные в связи с видео Санана Ахмедова будут установлены и привлечены к ответственности

В целях установления объективной истины в связи с распространенным в социальных сетях видеороликом брата шехида Сабухи Ахмедова - Санана Ахмедова, в котором последний высказал свое мнение о взятии кредита в банке и даче взятки для смены места военной службы его брата, а также с очередным видео, в котором он позже опроверг сведения о данном преступлении, органами прокуратуры проводится полное и всестороннее расследование по всем обстоятельствам дела.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, лица, признанные виновными по указанным обстоятельствам будут привлечены к ответственности.

До сведения представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей доводится, что распространение информации в связи с проводимым расследованием, неподтвержденной официальными источниками, недопустимо, за это предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.