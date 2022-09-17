Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 081 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 320, вторую - 166, три и более - 511, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 84 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 880 506. Первую дозу вакцины получили 5 379 218, вторую - 4 865 880, три и более - 3 374 423, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 985 человек.