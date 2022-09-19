Сколько ветеранов войны получают единовременные пособия?

Число ветеранов войны, получающих единовременные пособия в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по указанию Президента Ильхама Алиева, превысило 15 тысяч человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, программа охватывает лиц, которым назначена инвалидность в результате увечий, полученных на военной службе до 2 августа 1997 года и наследников тех из них, которые умерли.

После назначения им единовременных выплат в проактивном порядке указанные средства переводятся на их банковские счета и они получают соответствующее смс-уведомление.