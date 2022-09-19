Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) никто не вакцинировался.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от коронавируса никто не вакцинировался.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 881 406, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 379 391, вторую дозу получили 4 866 032 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 374 921, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 261 062 человека.