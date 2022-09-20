Меняются границы муниципалитетов Гянджи

В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменений в список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", прилагаемый к закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам.

Согласно изменениям, в состав Кяпазского муниципалитета Гянджи войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. В состав Низаминского муниципалитета войдет часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.