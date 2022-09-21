Когда в Азербайджане наступит осень?

В этом году осень в Азербайджане наступит 23 сентября в 05:03 по бакинскому времени. С осенним равноденствием в Северном полушарии наступит осень.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насиреддина Туси, продолжительность дня и ночи в этот день одинакова.

Солнце пересекает небесный экватор и переходит в Северное небесное полушарие, и с этого момента в Северном полушарии наступает осень.

Отметим, осень в Северном полушарии продлится до 22 декабря. 22 декабря в 01:48 наступит астрономическая зима.