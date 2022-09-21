Задержан мошенник, представлявшийся “сестрой шехида”

В соцсетях выявлен человек, собирающий деньги с граждан в сети через фейковые профили под именем "Сестра шехида" .

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что Эльшад Гулиев, 2000 года рождения, задержан сотрудниками полиции и привлечен к ответственности. Он признал совершенное им преступление.

Расследование продолжается.