https://news.day.az/society/1497217.html Задержан мошенник, представлявшийся “сестрой шехида” - ВИДЕО
Задержан мошенник, представлявшийся “сестрой шехида” - ВИДЕО
В соцсетях выявлен человек, собирающий деньги с граждан в сети через фейковые профили под именем "Сестра шехида" .
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что Эльшад Гулиев, 2000 года рождения, задержан сотрудниками полиции и привлечен к ответственности. Он признал совершенное им преступление.
Расследование продолжается.
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