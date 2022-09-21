https://news.day.az/society/1497326.html Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване
Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване
В 21:57 по местному времени на территории Ирана в 78 км юго-западнее станции Нахчыван зарегистрировано землетрясение, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР до 3-4 баллов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре