Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване

В 21:57 по местному времени на территории Ирана в 78 км юго-западнее станции Нахчыван зарегистрировано землетрясение, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР до 3-4 баллов.